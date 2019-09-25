Son Dakika Haberleri: Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil'de
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil'de

1 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil'de, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

İdil Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Pehlivan'ı Kaymakam Zafer Sağ, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, Sırtköy Belediye Başkanı Abdulkadir Balica, Karalar Belediye Başkanı Halef İnan, kurum müdürleri, muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri karşıladı.

Kaymakam Sağ'dan ilçede devam eden çalışmalar, yatırımlar ile güvenlik, eğitim, sağlık, tarım, spor ve sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetleri hakkında bilgi alan Pehlivan, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hükümet Caddesinde esnafı ziyaret etti.

Ali Hamza Pehlivan, Jandarma, Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barajın üstünde yüzen 3 ahşap evde, uyuşturucu alemi yapmışlar
Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 17:05:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]