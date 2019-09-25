Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil'de

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

İdil Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Pehlivan'ı Kaymakam Zafer Sağ, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, Sırtköy Belediye Başkanı Abdulkadir Balica, Karalar Belediye Başkanı Halef İnan, kurum müdürleri, muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri karşıladı.

Kaymakam Sağ'dan ilçede devam eden çalışmalar, yatırımlar ile güvenlik, eğitim, sağlık, tarım, spor ve sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetleri hakkında bilgi alan Pehlivan, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hükümet Caddesinde esnafı ziyaret etti.