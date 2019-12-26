Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan İdil ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan İdil ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan İdil ilçesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan İdil ilçesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, İdil Kaymakamlığı ziyareti sırasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ ve Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Avci ile görüştü.

Daha sonra Atakent Mahallesi'nde yapımı süren Salihiye Camisi'nin inşaatını gezerek incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, ardından İdil Devlet Hastanesine geçti.

Hastane servislerini gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ten bilgi aldı.

Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Savcısı, Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:06 Kaynak: AA
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