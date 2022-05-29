Şırnak Valisi Bilgin'den, Sefine ve üs bölgesine ziyaret

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesi ile jandarma üs bölgesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilgin, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ni ziyaretinde, yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra güvenlik güçleri ile bir araya gelen Bilgin, onlara görevlerinde başarı diledi.

Ardından Sefine bölgesinde incelemelerde bulunan Bilgin, yetkililerden hakkında bilgi aldı.

Vali Bilgin'e temaslarında, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca da eşlik etti.