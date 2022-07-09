Şırnak Valisi Bilgin, güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutladı

Şırnak Valisi Osman Bilgin, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, vatandaşların bayramını kutlayarak, bayramın ülkeye ve İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra Vali Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı, 23. Piyade Tümen Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı, şehitler için dua etti.

Bilgin, Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli jandarma ve personelle de bayramlaştı.

Ziyaretlerde, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.