ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN KENDİ İLİNİZE YATIRIM YAPIN - Son Dakika
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ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN KENDİ İLİNİZE YATIRIM YAPIN

05.10.2022 20:08

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde düzenlenen yer fıstığı hasadından konuşan Vali Osman Bilgin, Şırnaklı insanlarına çağrıda bulunarak, 'Şırnak'ımız güvenli, huzurlu bir bölge ve aynı zamanda da verimli bir alan.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde düzenlenen yer fıstığı hasadından konuşan Vali Osman Bilgin, Şırnaklı insanlarına çağrıda bulunarak, 'Şırnak'ımız güvenli, huzurlu bir bölge ve aynı zamanda da verimli bir alan. Buraya sizler yatırım yapacaksınız ki diğer insanların da buraya yatırım yapmalarını teşvik edelim' dedi.

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde ilk 3 arasına giren Şırnak'ın Silopi ilçesi Buğdaylı köyünde yer fıstığı hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Osman Bilgin, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Müftüsü Ahmet Dilek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu dualar ile başladı. Hasat şenliğinde konuşan Vali Osman Bilgin, 'Çok şükür ki Cizre barajımız en kısa sürede başlıyor. Yaklaşık 77 bin hektarlık alanda sulama olacak. Taşlarla kaplı olan Cizre ve İdil ovamız inşallah tarım ürünlerimizi yetiştiren tarlalarla kaplı olacak. Çok şükür ki Silopimiz bugün çalışkan çiftçisi ile birlikte bundan 17 yıl önce başlayan serüvenle birlikte bugün Türkiye'nin 3'üncü fıstık üretim üssü haline geldi. Bunda Silopili çiftçilerimizin, hemşerilerimizin çok büyük emekleri var. Silopi fıstıkta çok şükür ki ülkemizin 3'üncü üretim merkezi. İnşallah bu verimli ovada her yönüyle sulanabilir hale getirilip artık sadece fıstıkta değil, diğer alanlarda da katma değeri yüksek ürün üretilecek. Buradan özellikle Şırnaklı iş insanlarına yani Mersin'de, Antep'te, Diyarbakır'da, İstanbul ve Ankara'daki bütün işadamlarımıza seslenmek istiyorum. Şırnak'ımız siz zaten biliyorsunuz zaten güvenli, huzurlu bir bölge ve aynı zamanda da verimli bir alan. Buraya özellikle sizler yatırım yapacaksınız ki diğer insanların da buraya yatırım yapmalarını teşvik edelim. Özellikle artık güvenlikle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halkımızın huzur içerisinde yaşadığını ve en önemlisi bundan sonraki süreçte, artık hedefimizin üreterek halkımızın istihdam alanındaki sorunlarını çözmek olduğunu, hep birlikte ülkemizin diğer yörelerine yapacağımız örnek tesislerle göstermeliyiz' diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Osman Bilgin traktöre binerek hasat yaptı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Osman Bilgin, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN KENDİ İLİNİZE YATIRIM YAPIN - Son Dakika

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