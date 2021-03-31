Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık - Son Dakika

Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık

31.03.2021 09:36
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık, System.String[]

açıklayan Vali Ali Hamza Pehlivan, 540 bin nüfuslu kentte 520 bin kişinin sağlık taramasından geçildiğini anlattı.

açıklayan Vali Ali Hamza Pehlivan, 540 bin nüfuslu kentte 520 bin kişinin sağlık taramasından geçildiğini anlattı. Vali Pehlivan, "Herhangi bir noktada vakaya rastlandığında sadece o noktayla kalmayıp, bir çap oluşturuyoruz. Arkadaşlarımızla o çap içinde taramalarımızı, ihtiyaç halinde de testlerimizi yürütüyoruz. Bugüne kadar nasıl ciddiyetle devam ettirdiysek bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 20-26 Mart koronavirüs verilerinde Şırnak, her 100 bin kişide 13,57 kişi ile 'düşük riskli' iller arasında yer aldı. Şırnak'ın koronavirüsle mücadelede elde ettiği başarının sırrını DHA'ya anlatan Vali Ali Hamza Pehlivan, kolektif çalışma anlayışı ile sahadan kopmamalarından ve vatandaşın da tedbirlere harfiyen uymasından kaynaklandığını söyledi.

Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıktığı günden bu yana tedbirleri aksatmadıklarını söyleyen Vali Pehlivan, "Vakaların düşürülmesi sürecinde bizim kolektif çalışma anlayışımız etkili oldu. Özellikle geçtiğimiz yılın Mart ayında ülkemizde vakalar görülmeye başlanmadan önceki risk teşkil edilecek alanlar üzerinde çalışmalar yürüttük. Bunlardan biri de Habur Sınır Kapısı'dır. Sınır kapısında ciddi sirkülasyon var. Günlük ortalama 1500 araç çıkışı var. Bir o kadar da giriş var. Ortalama 3 bin araçlık araç giriş- çıkış trafiği söz konusu. Orada erken vakitte sahra hastanemizi kurduk. Sağlık ekiplerimizi konuşlandırdık. Bir ekibimiz hala görevini sürdürüyor. Giriş- çıkışlarda muhakkak semptom taramasını, araçların dezenfekte edilmesini çok önemsedik. Bugüne kadar orada 1,5 milyona yakın araç giriş- çıkışı olmakla birlikte 500 bin de vatandaş sirkülasyonu söz konusu olmuş. Bunların da hepsini taramadan geçirdik" dedi.'TEMASSIZ TİCARETİN FAYDASINI GÖRDÜK 'Irak'ta vakaların artması üzerine Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticarete başladıklarını belirten Vali Pehlivan, "Habur Sınır Kapısı'nda bir dönem özellikle vakaların yoğunlaştığı süreçte Ticaret Bakanlığı'mızın ve İçişleri Bakanlığı'mızın destekleriyle temassız ticaret adı altında bir uygulama başlatmıştık. Bu uygulamanın da faydasını çok gördük. Firmalarımız bizimle iş birliği yaptılar. Şoför değişimi yapılmak suretiyle orada TIR'ları karşıdan şoför aldı ve sonrasında teslim etti. Teslim edilen araçların muhakkak içi dışı dezenfeksiyondan geçirildi ve hala geçiriliyor. Belli bir süre bekletildikten sonra yola devam etmeleri sağlanıyor" diye konuştu.100 FİLYASYON EKİBİ SAHADAŞırnak ve ilçelerinde 100'e yakın filyasyon ekibinin her gün sahada olduğunu aktaran Pehlivan, "İl genelinde 100'e yakın filyasyon ekibiyle faaliyet gösteriyoruz. Her gün sahadalar. Beraberinde de ayrıca denetim birimleri oluşturduk. İçinde kamu görevlilerinin olduğu, zabıtalarımızın olduğu merkezi ilçelerimize, köylerimize, mezralarımıza kadar ulaşmaya gayret ettik ve bu süreçte vatandaşımızın, katkısını duyarlılığını bekledik. Ben de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımız hep birlikte alana çıkma gayretinde olduk. Özellikle esnafımıza yoğun ziyaretler yaptık" dedi. 'VİRÜS REHAVETİ SEVİYOR'Türkiye genelinde kırmızı kategoride yer alan il sayısı her geçen gün arttığı için vatandaşa rehavet konusunda uyarıda bulunan Vali Pehlivan, şunları söyledi: "Süreç devam ediyor. Son açıklanan risk haritasında da kırmızı kategoride olan illerin sayısı arttı. Bizim gayretimizi bu anlamda daha da artırmamız gerekiyor. Kesinlikle rehavete kapılmamamız gerekiyor çünkü virüs rehaveti seviyor. Hemen yayılım gösteriyor ve Allah korusun, vaka sayısı artabiliyor. Bu manada da özellikle bu tür açıklamalar yapıldığında biz hemen vatandaşlarımızla bir araya gelip, telkinlerde bulunuyoruz. Tedbirler konusunda taviz vermeyelim. Bu süreç devam ediyor. Mavi şehir olmayı birlikte başardıysak bunun devamını da ancak birlikte getirebiliriz. Yoksa Allah korusun tersine döndüğünde bir anlamı kalmaz. Bu kadar çabanın yerini bulması adına çok daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyoruz." 'AYNI CİDDİYETLE DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Şırnak genelinde 520 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini kaydeden Vali Pehlivan, "İlimizin nüfusu yaklaşık 540 bin. Bu kapsamda da 520 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik. Bu önemli bir rakam. Bundan sonra da bu çalışmalar devam edecek. Herhangi bir noktada vakaya rastlandığında sadece o noktayla kalmayıp, bir çap oluşturuyor arkadaşlarımız ve o çap içinde taramalarımızı, ihtiyaç halinde testlerimizi yürütüyoruz. Bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl ciddiyetle devam ettirdiysek inşallah bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettireceğiz" diye konuştu.


- Haritasında
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık
Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık

Ali Hamza Pehlivan, Habur Sınır Kapısı, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi 'mavi' rengin sırrını açıkladı: 520 bin kişiye sağlık taraması yaptık - Son Dakika


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