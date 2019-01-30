Şırnak Valisi Mehmet Aktaş Açıklaması

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş "Geçen yıl yürütülen 571 projenin 267'si tamamlandı.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş "Geçen yıl yürütülen 571 projenin 267'si tamamlandı." dedi.



İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 1. dönem toplantısında konuşan Aktaş, geçen yıl ulaşımda 53, tarımda 37, eğitimde 159, sağlıkta 23, enerjide 15 ve diğer kamu hizmetlerinde 284 olmak üzere 571 projenin yürütüldüğünü aktararak, "Geçen yıl yürütülen 571 projenin 267'si tamamlandı. Bu projelerin toplam tutarı 5 milyar 343 milyon 178 bin liradır. Projelerin 2018 yılı ödenekleri 1 milyar 117 milyon 511 bin lira olmakla birlikte dönem sonuna kadar 888 milyon 943 bin lira harcanarak yüzde 80 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 185 proje üzerinde çalışmalar devam ekmekle birlikte 12 proje beklemekte olup, 107 projeye ise başlanmamıştır." ifadelerini kullandı.



Toplantı, diğer kurum temsilcilerinin sunumuyla son verdi.

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