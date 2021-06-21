Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı okullarda etkinlik günleri, Şırnak'ta da hayata geçirildi. Vali Ali Hamza Pehlivan, etkinliğin başladığı Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nda oluşturulan oyun parkurlarında öğrencilere eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde hayata geçirdiği okullarda etkinlik günleri, Şırnak'ta da başladı. Kentteki okullarda, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlik alanları oluşturuldu. Öğrenciler, pandemiden dolayı uzun süre sonra arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşarken, Vali Ali Hamza Pehlivan da parkurlarda çocuklara eşlik etti. Öğrenciler, güzel havayı da değerlendirmek amacıyla açık alanda etkinlik yapacak. 2 hafta sürecek özel faaliyet ve etkinlik günlerinde öğrenciler; badminton, parkur oyunları, yaratıcı okuma, ebru sanatı, satranç, çiçek ekimi, karpuz şenliği gibi birçok etkinlik düzenleyecek.

VALİ PEHLİVAN ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

Şırnak Valisi Pehlivan da etkinliklerin başlamasıyla Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nu ziyaret etti. Okuldaki etkinlik parkurlarını yakından inceleyen Pehlivan, öğrencilerle kısa süre oyun oynayıp, kitap hediye etti. Pehlivan, "18 Haziran'da, 2020-2021 eğitim- öğretim sezonunun öğretim kısmı, fiilen tamamlandı. Öğrencilerimizin karneleri de hazırlandı. Şu anda sistemde. Bununla birlikte bugünden itibaren 2 Temmuz'a kadar sürecek olan yeni süreç başladı. Buna da etkinlik günleri diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ülke genelinde böyle bir uygulaması oldu. Bu hafta boyunca çocuklarımızın sosyo-psikolojik gelişimine, onların sportif, kültürel faaliyetleri yapmalarına yönelik etkinlikler yapılacak. Büyük ölçüde olanaklar dahilinde, çocuklarımızın istekleri, beklentileri doğrultusunda faaliyet yapılacak. Çocuklarımızın bu etkinliklerden memnun olacağına inanıyoruz" dedi.