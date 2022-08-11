Şırnak Valisi Osman Bilgin: "Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika
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Şırnak Valisi Osman Bilgin: "Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine müsaade etmeyeceğiz"

11.08.2022 10:45
Şırnak Valisi Osman Bilgin: "Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine müsaade etmeyeceğiz"

Şırnak Valisi Osman Bilgin: "Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine müsaade etmeyeceğiz" - Şırnak Valisi Bilgin, Beytüşşebap'ta kapalı köylerin açılacağı müjdesini verdi "Bu saatten sonra buradaki vatandaşlarımızın kendi ayaklarının üzerinde durması için politikalar üreteceğiz"...

Şırnak Valisi Osman Bilgin: "Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine müsaade etmeyeceğiz"

- Şırnak Valisi Bilgin, Beytüşşebap'ta kapalı köylerin açılacağı müjdesini verdi

"Bu saatten sonra buradaki vatandaşlarımızın kendi ayaklarının üzerinde durması için politikalar üreteceğiz"

"Her türlü güvenlik önlemleri alınmış, halkın asayişi, huzuru temin edilmiş"

ŞIRNAK Şırnak Valisi Osman Bilgin, beraberindeki heyetle Beytüşşebap'ta incelemelerde bulundu. Vali bilgin, "Kapalı köyleri çözüme kavuşturacağız. Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine, kullanmasına ve Kürt halkına sıkıntı oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Şırnak valisi Osman Bilgin, Beytüşşebap'ta bir dizi incelemelerde bulundu. Kaymakam Hasan Uğuz ve belediye başkanı tarafından karşılanan Vali Bilgin, esnafla bir araya geldikten sonra kurumlarda incelemelerde bulundu. Vali Bilgin, Beytüşşebap Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı yaptı. Bölgede özellikle devletin ortaya koyduğu kararlı irade sonucunda güvenliğin sağlandığını belirten Vali Bilgin, "Her türlü güvenlik önlemleri alınmış, halkın asayişi, huzuru temin edilmiş. Vatandaşlarımız şu anda yaylalarda en uzak bölgelerde hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor. Bu gün burada toplantımızı yapmamız iyi oldu. Önümüzdeki günlerde devletimizin buraya yaptığı hükümet konağı binasında toplantılarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın her türlü sorun ve taleplerine yakından ilgileneceğiz. Siz muhtarlarımız üzerinize düşeni yapmalısınız. Devletimiz inşallah bütün vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini karşılayacaktır" dedi.

"Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine müsaade etmeyeceğiz"

Özellikle terör ve terör kaynaklı zarar gören vatandaşların konularını bu yıl halledeceklerini ifade eden Vali Bilgin, "Kapalı köyleri çözüme kavuşturacağız. Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine, Kürt halkını kullanmasını ve Kürt halkına sıkıntı oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu saatten sonra buradaki vatandaşlarımızın kendi ayaklarının üzerinde durması için politikalar üreteceğiz. Buraların gelişmesi için çalışmalar başlatacağız" dedi.

Vali Bilgin, toplantının ardından ilçede yeni açılan tekstil atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

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Kaynak: İHA

Osman Bilgin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Osman Bilgin: 'Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine müsaade etmeyeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Valisi Osman Bilgin: "Bölücü terör örgütünün Kürt halkına zulüm etmesine müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika
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