DM16 AYDINLATMA MÜHİMMATI PATLADI YANGIN ÇIKTI, 2 HAFİF YARALI - Son Dakika
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DM16 AYDINLATMA MÜHİMMATI PATLADI YANGIN ÇIKTI, 2 HAFİF YARALI

03.08.2022 20:20

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Tim depolarının sayım kontrol ve bakımı esnasında DM16 aydınlatma mühimmatının bakımı esnasında personelimizin dikkatsizliği sonucu mühimmatın ateş alıp patlaması...

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Tim depolarının sayım kontrol ve bakımı esnasında DM16 aydınlatma mühimmatının bakımı esnasında personelimizin dikkatsizliği sonucu mühimmatın ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıkmıştır. Yangın neticesinde 2 hafif ellerinden yaralı personelimiz bulunmakta ve herhangi bir can kaybımız yoktur' dedi.

(GENİŞ HABER GEÇİLECEK)

Haber: ŞIRNAK, (DHA)

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Şırnak Valisi Bilgin: 'Patlamada ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta, herhangi bir can kaybımız yok' Şırnak Valisi Bilgin: 'Patlamada ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta, herhangi bir can kaybımız yok' Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Osman Bilgin, Çakırsöğüt, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DM16 AYDINLATMA MÜHİMMATI PATLADI YANGIN ÇIKTI, 2 HAFİF YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DM16 AYDINLATMA MÜHİMMATI PATLADI YANGIN ÇIKTI, 2 HAFİF YARALI - Son Dakika
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