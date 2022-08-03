Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rakip daha! Adaylık için tek şart sundu

Şırnak Valisi Osman Bilgin , Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Tim depolarının sayım kontrol ve bakımı esnasında DM16 aydınlatma mühimmatının bakımı esnasında personelimizin dikkatsizliği sonucu mühimmatın ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıkmıştır. Yangın neticesinde 2 hafif ellerinden yaralı personelimiz bulunmakta ve herhangi bir can kaybımız yoktur' dedi.

Kaynak: DHA

Osman Bilgin, Çakırsöğüt, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DM16 AYDINLATMA MÜHİMMATI PATLADI YANGIN ÇIKTI, 2 HAFİF YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.