Şırnak Valisi Bilgin, yaban hayvanlarının tedavi gördüğü merkezde incelemede bulundu - Son Dakika
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Şırnak Valisi Bilgin, yaban hayvanlarının tedavi gördüğü merkezde incelemede bulundu

25.08.2022 14:45
Şırnak Valisi Bilgin, yaban hayvanlarının tedavi gördüğü merkezde incelemede bulundu

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Biriminde incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Biriminde incelemelerde bulundu.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan birimi gezen Vali Bilgin, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bilgin, tedavi altına alınan kerkenez, çobanaldatan, şahin gibi yaban hayvanlarına kimi zaman insanlar tarafından doğada zarar verildiğini belirterek, bu hayvanların bu birimde tedavi altına alındığını söyledi.

Vatandaşların yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Bilgin, "Burada görevli arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz, 2018 yılından bu yana 249 çeşitli türde yaban hayvanını tedavi ederek, doğaya saldı" dedi.

Vali Bilgin'e ziyaretinde Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Baz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay ile personel de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Osman Bilgin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Bilgin, yaban hayvanlarının tedavi gördüğü merkezde incelemede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Valisi Bilgin, yaban hayvanlarının tedavi gördüğü merkezde incelemede bulundu - Son Dakika
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