Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti

05.06.2022 14:34

Şırnak Valisi Osman Bilgin, 1950 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, 1950 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Namaz Dağı Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Ali Yıldız tarafından karşılanan Bilgin, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra nöbet tutan askerleri ziyaret eden Bilgin, onlara başarı diledi.

Bilgin, gazetecilere, Şırnak'ın artık ev sahipliği yaptığı etkinliklerle anıldığını belirterek, bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

"Önümüzdeki ay inşallah Cudi Dağı Sefine bölgesinde çok güzel bir organizasyon yapacağız." diyen Bilgin, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Bilgin, Cudi Dağı ile ilgili çalışmalara değinerek, burada çok yönlü bir merkez yapacaklarını bildirdi.

Gemi şeklinde bir proje hazırlayacaklarını dile getiren Bilgin, "Projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Sosyal alanları, ibadet noktalarıyla insanlığın yeniden doğuşunu, yeniden bir araya gelişini hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti
Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti
Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti
Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti
Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti
Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti
Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti
Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti

YORUMLAR
500
DHA ekibi, Sehi Ormanları'nın güvenliğinin sağlandığı üs bölgesini görüntüledi DHA ekibi, Sehi Ormanları'nın güvenliğinin sağlandığı üs bölgesini görüntüledi Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "6'lı masa dağılıyor" iddialarına cevap: Bunların hiçbirisine inanmayın
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 20:26:15. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement