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Şırnak Valisi Pehlivan: "70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor" - Son Dakika

Şırnak Valisi Pehlivan: "70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor"

20.01.2022 03:06

Şırnak Valisi Pehlivan: "70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor" Şırnak'ta il merkez ve ilçelerinde yoğunlaşan karla mücadele çalışmalarını inceleyen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 70 iş makinesi ve 200'ün üzerinde personelle 7/24 esaslı teyakkuzda, karla...

Şırnak Valisi Pehlivan: "70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor"

ŞIRNAK - Şırnak'ta il merkez ve ilçelerinde yoğunlaşan karla mücadele çalışmalarını inceleyen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 70 iş makinesi ve 200'ün üzerinde personelle 7/24 esaslı teyakkuzda, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Şırnak'ta etkisini gösteren ve gece saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı ulaşım ve hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Pehlivan, çalışmaları yerinde inceledi.

Alınan kış tedbirlerine ilişkin açıklamada bulunan Pehlivan, il merkezi ve köyleri ile 6 ilçede yoğun kar yağışının olduğunu belirterek, Sağlık, Jandarma, Emniyet, Afat ekipleri ile Afet Acil Durum Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezinin 7/24 esaslı teyakkuzda, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Kış mevsimindeyiz. Kar yağıyor olması bir yandan hepimizi sevindiriyor. Çünkü kar, toprağımız için bereket demektir. Toprağın bereketinin artması, su kaynaklarının çoğalması için önemli"diyen Pehlivan şöyle konuştu;

"Bununla birlikte olağan üstü durumlarda, ona uygun hareket etmek gerekiyor. Özellikle yarın da meteorolojik tahminlere göre devam edeceği ön görülen yoğun kar yağışı karşısında bütün Şırnaklı hemşehrilerimizden tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Yarın akşama kadar devam edeceği için zorunlu olmadıkça bulundukları yerleri muhafaza etsinler. Acil bir durum olmadıkça evlerinden, bulundukları yerden ayrılmasınlar. Her ne kadar güzergahlar açık tutulmaya çalışılıyorsa da yine aynı şekilde araç konusunda da hassasiyet bekliyoruz. Acil durumlar oluştuğunda 112'ye çağrı bıraktıkları zaman ekiplerimiz neredeyse anında oraya ulaşma gayreti içerisinde oluyorlar."

Pehlivan, "Şu anda ana arterlerimiz açık olmakla birlikte bir yandan da kar yağışı devam ediyor. Şu ana kadar belli noktalarda kazalar ve olumsuzluklar oldu ama çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. İnşallah da olmasın, olmayacak. Zaten bunun için bütün ekiplerimiz sahada. 7/24 esaslı çalışan bütün arkadaşlarımıza, personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara kolaylıklar, başarılar diliyorum. Allah bütün ekiplerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu yoğun kar yağışının yaşandığı süreci vatandaşlarımızın da göstereceği anlayış ve hassasiyetle geçireceğimizi düşünüyorum. Bütün hemşerilerimize, bütün vatandaşlarımıza sağlık ve afiyetler diliyorum." dedi.

Şırnak Valisi Pehlivan: 70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor
Şırnak Valisi Pehlivan: 70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor
Şırnak Valisi Pehlivan: 70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor

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Ali Hamza Pehlivan, Şırnak, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan: '70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Valisi Pehlivan: "70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor" - Son Dakika
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