Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ: Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın fotoğrafları incelemesi Vali Pehlivan'ın fotoğrafları oylaması Vali Pehlivan'ın konuşması Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı "Fotoğrafları tek tek inceledim hepsi birbirinden kıymetli ve hepsi de birinci olmayı...

GÖRÜNTÜ:

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın fotoğrafları incelemesi

Vali Pehlivan'ın fotoğrafları oylaması

Vali Pehlivan'ın konuşması

Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

"Fotoğrafları tek tek inceledim hepsi birbirinden kıymetli ve hepsi de birinci olmayı hak ediyor"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Pehlivan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorisindeki 53 fotoğrafı tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Pehlivan, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışındaki başarılı çalışmalarıyla ülkenin gururu olduğunu belirtti.

AA'nın yılın fotoğrafları arasında Şırnak'tan da bir fotoğrafın olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Pehlivan, "Fotoğrafları tek tek inceledim hepsi birbirinden kıymetli ve hepsi de birinci olmayı hak ediyor. Bu fotoğrafta emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Ajansın yurt içinde ve yurt dışında özveri ve başarıyla görev yapan tüm personeline başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:07 Kaynak: AA
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