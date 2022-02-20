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Şırnak Valisi Pehlivan, "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında sporcularla buluştu - Son Dakika

Şırnak Valisi Pehlivan, "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında sporcularla buluştu

20.02.2022 13:40
Şırnak Valisi Pehlivan, "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında sporcularla buluştu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında basketbol ve oryantiring branşında faaliyet yürüten 44 genç sporcu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında basketbol ve oryantiring branşında faaliyet yürüten 44 genç sporcu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan genç sporcularla görüştü, onlarla basketbol oynadı, onlara spor malzemeleri hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, projenin 24 ilde yürütüldüğünü, illerin kendi aralarında kardeş il olarak eşleştiklerini bildirdi.

Şırnak'ın da bu kapsamda Manisa ile kardeş il olduğunu ifade eden Pehlivan, proje ile 22'si kız 44 öğrencinin 14 hafta boyunca basketbol, oryantiring ve sosyal uyum eğitimleri alacağını belirtti.

Pehlivan, 14 haftanın sonunda 44 öğrenci ve her öğrencinin bir velisi kardeş ili ziyaret edebileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sporcularımız haziran ayında kardeş il olan Manisa'yı ziyaret edecek. Manisa'dan da sporcu kardeşleriniz Şırnak'a gelerek ilimizi görme ve tanıma fırsatı bulacak. Karşılıklı ziyaretlerin ardından da kardeş iller Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Kamplarında 7 gün sürecek bir programa dahil edilecek. Bu vesileyle başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve ilgili personele teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize üstün başarılar temenni ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan, 'Biz Bir Takımız' projesi kapsamında sporcularla buluştu - Son Dakika


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