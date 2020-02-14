Şırnak Valisi Pehlivan, Cizre'de projelerin tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı.



Vali Pehlivan, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçenin eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yürüttüğü 18 projenin tanıtım toplantısına katılmak üzere ilçeye geldi.

Pehlivan, Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kentin bütün ilçeleriyle bakanlığın belirlediği hedefler doğrultusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Proje üretmenin yetmediğini, bunu hayata geçirmenin önemli olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Bunun ötesinde de konu eğitim ise eğitim gibi çok önemli bir alan ise bunun yaşatılması gerekir yani uzun vadeli olması gerekir. Sadece proje yapmış olmak için değil günlük, haftalık, aylık, yıllık bu şekilde değil ömürlük işler yapalım. Sadece bugüne değil, yarınlara hitap edecek nesillere hitap edecek işler yapalım ve bunu da kararlılıkla uygulayalım." dedi.

Başarıyı hedefe koyduklarını belirten Pehlivan, projeler kapsamında belirlenen alt başlıkların hiçbirinin ihmal etmeden hareket edilmesinin önemine değinen Pehlivan, sadece öğretime değil, toplumsal boyutlarını da dikkate alacaklarını bildirdi.

Pehlivan, "Şırnak, 'Başaracağım.' diyor anlayışıyla yeniden tazelenen bir heyecan oluşturmak istedik." diyen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızla geliştiği, dönüştüğü bilimsel anlamda her geçen gün sayısız yeniliklerin ortaya konulduğu, bir yandan da problemlerin de dünyada çoğaldığı bir ortamda hem bilimi, eğitimi, teknolojiyi benimseyeceğiz bir yandan da kültürü, medeniyeti, ahlaki değerlerimizi bununla harmanlayarak adeta tarih boyunca kurmuş olduğumuz medeniyetin köklerini yeniden keşfetmek sureti ile hem coğrafyamızda daha güçlü, daha müreffeh ve dimdik ayakta durmaya devam edecek. Hem de dünyanın geri kalanda da örnek teşkil edeceğiz. Bütün gayemiz de budur."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım da eğitim seferberliği noktasında ilçe olarak paylarına düşeni en iyi şekilde yürüttüklerini bildirdi.

Toplantıya Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.