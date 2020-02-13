Şırnak Valisi Pehlivan, Cizrespor Kulübünü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan, Cizrespor Kulübünü ziyaret etti - Son Dakika

Şırnak Valisi Pehlivan, Cizrespor Kulübünü ziyaret etti

6 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizrespor Kulübünü ziyaret etti.

Şırnak Valisi Pehlivan, Cizrespor Kulübünü ziyaret etti, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre spor Kulübünü ziyaret etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve takımlarına yönelik haksız kararlar verildiği iddiasıyla ligden çekilme kararı alan Cizrespor'u ziyaret eden Vali Pehlivan, Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç ile Cizrespor Kulübü tesislerinde sporcularla yemekte bir araya geldi.

Kulüp yöneticileriyle düzenlenen toplantıda görüşen Vali Pehlivan, daha sonra sporculara yönelik yaptığı konuşmada, hem kamu görevi yapan idareciler hem de vatandaş olarak takımı desteklediklerini ve takımın yanında olduklarını belirterek, onun için takımın başarılı olmasını istediklerini söyledi.

Sporcuların bugün yeniden bir başlangıç yapacaklarını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bundan kısa bir süre önce yönetim kurulu üyeleri ve sporcularımızla bazı görüşmeler yaptık. Bu süreçler meşakkatli. Profesyonel liglerde de amatör liglerde de ayakta tutmak devamlılığı sağlamanın belli zorlukları var. Bununla birlikte sabreden ve çalışanın da kazandığı bir spor dalı. Saha içinde ve dışında istenen veya istenmeyen bir takım bazı olaylar gelişebiliyor. Ama ben şuna inanıyorum. Sorunların üstesinden yine gayretle ve çalışarak gelinir."

Vali Pehlivan, Cizrespor takımının sadece Cizre'yi değil Şırnak'ı da temsil ettiğini dile getirerek, "Cizrespor profesyonel liglerdeki tek takımımız. Şehir olarak hem yanınızda hem de arkanızdayız. Yeter ki siz sahada mücadelenizi iyi yapın. Bu mücadelede tabi bir takım şampiyon olacak. Ama bu yolda yürümek de bir başarıdır. Başarıya kilitlenip adım atmak da bu başarının bir parçasıdır. Ama her başarı hikayesine baktığınızda aşağı yukarı şartlar eşit. Ancak iyi mücadele eden, sabırlı ve sinirlerine hakim olan başarıyor. Bu hafta Payasspor maçı ile inşallah kaldığınız yerden devam edeceksiniz. İlimizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden şüphemiz yok, onun için de sizlere güveniyoruz." diye konuştu.

Cizrespor Teknik Direktörü Metin Akpunar ise takıma ve sporculara sahip çıkmalarından dolayı Vali Pehlivan ve Kaymakam Sinanoğlu başta olmak üzere bütün idarecilere teşekkür etti.

Daha sonra Vali Pehlivan, iki haftalık aradan sonra sahaya çıkan futbolculara top atışı yaparak Payasspor maçı hazırlıklarını başlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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