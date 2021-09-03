Şırnak Valisi Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırını ziyaret etti - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak merkez Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ve ziyaretçilerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırını ziyaret etti.

Tırı gezen Vali Pehlivan, dijital ortamda gerçekleştirilen holografik sunucu, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna hakkında görevli Kaan Dilber'den bilgi aldı, etkinliklere katıldı.

Dijital tırda olduğu gibi ülkenin teknoloji alanında çok iyi noktaya geldiğini belirten Pehlivan, tüm Şırnaklıları tırı gezmeye davet etti.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.