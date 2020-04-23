Şırnak Valisi Pehlivan'dan 23 Nisan'da doğan Sümeyye'ye sürpriz kutlama - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23 Nisan'da doğan Sümeyye Ay'ın doğum gününü evinde kutladı.

Vali Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan ve bugün 14 yaşına giren Ay'a doğum günü sürprizi yaptı.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Ay'ın Yeni Mahalle'deki evine giden Pehlivan, pastanın mumlarını yaktıktan sonra zili çaldı.

Kapıda Vali ve Emniyet Müdürünü gören 5 çocuklu Ay ailesi büyük mutluluk yaşadı.

Ay'ın doğum gününü ve bayramını kutlayan Pehlivan ona çeşitli hediyeler verdi.

Kendisine yapılan sürpriz kutlamadan büyük mutluluk duyan Ay da Vali Pehlivan'a teşekkür etti.

Kentte 23 Nisan turu

Vali Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Başbuğ ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile kent merkezinde gezerek evlerinin balkonlarında bulunan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Vatandaşlar da protokol üyelerine balkonlardan Türk bayrakları sallayarak selam verdi.