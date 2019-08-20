Şırnak Valisi Pehlivan'dan Cizre ziyareti
1 saat önce
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Cizre ilçesini ziyaret etti.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:14 Kaynak: İHA
Valisi Ali Hamza Pehlivan Cizre
ilçesini ziyaret etti.
Vali Ali Hamza Pehlivan
beraberinde Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım
ve İl Emniyet Müdür Vekili Zeki Taşkıran
ile birlikte ilk olarak Cizre Kaymakamı Faik Arıcan
'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Arıcan, Şırnak Valisi ve beraberindeki heyeti kaymakamlık binası girişinde karşıladı. Kaymakam Arıcan ile Vali Ali Hamza Pehlivan bir süre ilçe sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra Vali Pehlivan, Kaymakam Arıcan ile birlikte Sevgi ve Sanat sokaklarında vatandaş ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti.
Vali Pehlivan, daha sonra Cizre'nin tarihi ve kültürel mekanlarında incelemelerde bulunduktan sonra Ulu Cami bahçesindeki taziyeyi ziyaret edip dua okudu.
Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet daha sonra ilçeden ayrıldı. - ŞIRNAK
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