Şırnak Valisi Pehlivan'dan Silopi ziyareti - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesine yeni atanan Kaymakam Can Kazım Kuruca'yı ziyaret etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Silopi ilçesine yeni atanan Kaymakam Can Kazım Kuruca'yı ziyaret etti. Daha sonra esnafı ziyaret eden Pehlivan ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet etti. Vali Pehlivan, Ramazan Bayramı sonrası Şırnak bölgesinde artış gösteren korona virüs vakalarının inişe geçtiğini belirtti.

Normalleşme sürecini en iyi şekilde atlatmak için maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini kaydeden Pehlivan, "Bu güvenlik yolu olmakla birlikte kültür ve inanç turizmi yoludur. Sefine bölgesi Şırnak için ayrı bir değer ifade ediyor. Bununla birlikte dünya tarihi için önemli bir nokta. Cudi ile ilgili çalışmalarımız başladı. Şu anda oraya öncelikle ivedi şekilde ulaşıma yönelik projeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İçişleri Bakanı'mızın destekleri ve direktifleri doğrultusunda ilgili ekiplerimizle yürütüyoruz" diye konuştu.

Görümlü Tabur Komutanlığını da ziyaret eden Pehlivan, askerlerle yemekte bir araya geldi. - ŞIRNAK