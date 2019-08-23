Son Dakika Haberleri: Şırnak Valisi Pehlivan, Düzceli işadamlarıyla biraraya geldi
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Şırnak Valisi Pehlivan, Düzceli işadamlarıyla biraraya geldi

1 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Düzceli işadamlarıyla biraraya gelerek merkez ve ilçelerde yatırım olanaklarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Şırnak Valisi Pehlivan, Düzceli işadamlarıyla biraraya geldi, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Düzceli işadamlarıyla biraraya gelerek merkez ve ilçelerde yatırım olanaklarıyla ilgili istişarelerde bulundu.


Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Düzce Ticaret Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı İşadamı Murat Taştepe ve beraberindeki İşadamları ile biraraya geldi. Şırnak Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Vali Pehlivan, il genelinde huzur ve güven ortamının her geçen gün daha kalıcı hale geldiğini belirterek, şehrin kalkınması, gelişmesine katkı sağlayacak, istihdam oluşturacak her türlü yatırımın, devlet ve hükümet tarafından desteklendiğini, bu bağlamda valilik olarak bahse konu teşvik ve desteklerin yerini bulması konusunda ne gerekiyorsa yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Görüşmenin devamında, il merkezi ve ilçelerinde yatırım olanakları ile ilgili istişarelerde bulunuldu.


Görüşmenin sonunda Vali Pehlivan, Düzce Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe ve beraberindeki işadamlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Hamza Pehlivan, Şırnak, Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
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