Şırnak Valisi Pehlivan, gençleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında kentte gelen gençlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2014 yılında uygulamaya konulan Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında çeşitli illerden gelen 36 genci Valilik makamında ağırladı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen proje gönüllülerin Şırnak'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğini dile getiren Pehlivan, "Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanıyarak hem milli ve manevi değerlerimizi paylaşıyor hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiriyorlar. Bu bağlamda gençlerimizi tebrik ediyoruz, ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Gençler de, proje kapsamında gerçekleştirecekleri ziyaret ve etkinlikler hakkında Vali Pehlivan'a bilgi verdi, ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.