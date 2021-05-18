Şırnak Valisi Pehlivan, gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolaysıyla gençlerle bir araya geldi.

Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen programda gençlerle görüşen Vali Pehlivan, onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Pehlivan, devletin Şırnak'a pozitif ayrımcılık yaptığını belirterek, "Hem sportif hem de diğer alanlarda Şırnak'a büyük yatırımlar yapılıyor. Tüm bunlar siz gençlerin geleceği adına yapılıyor. Bu konuda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

20-23 Mayıs'ta kentte, Şırnak için bir ilk niteliğindeki "Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası"nın yapılacağını aktaran Pehlivan, bunun önemine değindi.

Pehlivan, tenis sporunun gelişmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tesisleşmenin her geçen gün daha da artması, spor altyapı standartlarının yükselmesi ile değişik branşlardaki faaliyetler de artacaktır. İlimizin yakaladığı huzur ikliminin kalıcı hale gelmesi, sosyo-ekonomik olarak daha da gelişmesi konusunda, hedef belirleyen, hedefine ulaşmak için özgüvenle çalışan, çabalayan, okuyan, araştıran, ilgi ve bilgi alanına göre kendini en iyi şekilde yetiştiren gençlerimizin çok önemli katkıları olacaktır."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in de katıldığı programda müzik dinletisi sunuldu.

Pehlivan, gençlere kitap hediye etti.