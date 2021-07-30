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Şırnak Valisi Pehlivan, Hilal Belde Belediyesinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı - Son Dakika

Şırnak Valisi Pehlivan, Hilal Belde Belediyesinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı

30.07.2021 12:54
Şırnak Valisi Pehlivan, Hilal Belde Belediyesinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesinin yeni hizmet binasını törenle hizmete açtı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesinin yeni hizmet binasını törenle hizmete açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Beytüşşebap Kaymakamı ve Uludere Kaymakam Vekili Hasan Uğuz, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve vatandaşlar katıldı.

Vali Pehlivan törende yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında yatırımların hayata geçtiğini belirterek, yakın dönemde Uludere ve Beytüşşebap'ta da çok amaçlı binaların tamamlanacağını söyledi.

"İlimizde huzur ve güvenlik ortamı daha da ileri noktalara taşındıkça yatırımlarda hız kazanacak." ifadesini kullanan Pehlivan, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde 300'e yakın proje devam ediyor. Bu projelerin mali değeri yaklaşık 10 milyar lirayı buluyor. Yatırımlar kara yolları, özel idare alt yapı hizmetlerinden sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerinden, çevre şehircilik hizmetlerine, tarım hayvancılıktan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Şırnaklı hemşerilerimiz hizmetin en güzeline layık. Bu hizmetler yapıldıkça inanıyoruz ki devlet millet kaynaşması bağlamında birlik, beraberliğimiz, kardeşlik duygularımız daha da pekişecek, güçlenecek. Artan hizmet kalitesiyle insanlarımız her geçen gün daha uygun şartlarda kamu hizmetlerini almaya devam edecek. Hepimiz vatandaşlarımıza en güzel hizmeti götürmek için buralardayız."

Yeni belediye binasının beldedeki vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Pehlivan, vatandaşlarla el ele vererek güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından belediyenin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Vali Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra Şenoba Belde Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Alihan Babat'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ali Hamza Pehlivan, Mehmet Yarka, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan, Hilal Belde Belediyesinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı - Son Dakika


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