Şırnak Valisi Pehlivan: Kadınlar, vatan ve bayrak için bedel ödemiştir - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Mesele; vatan, bayrak, millet, toprak için bedel ödemekse o bedeli de kadınlarımız, erkekler kadar ödemiştir. Ödemeye de devam ediyor" dedi.

Şırnak Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Belediye Başkan Mehmet Yarka ile eşi Fatma Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli programa katıldı. Vali Pehlivan, buradaki konuşmasında kadına yönelik şiddete tepkisini dile getirip, "Mensubu olduğumuz kültürümüze, medeniyetimize baktığımızda kadın ve erkeğin hiçbir fark gözetilmeden, hayatın içinde var olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de hiç arzu etmediğimiz halde hatta bahsederken hicap duyduğumuz halde kadına şiddet vakalarının yaşandığı ve bu güzel günlerde bile bu konulara değinmek durumunda kaldığımızı hep birlikte maalesef görüyoruz" dedi.Kadınların da erkekler gibi vatan, toprak, bayrak için bedel ödediğini belirten Vali Pehlivan, "Kurtuluş Savaşı yıllarında cephenin önünde, arkasında Nene Hatun'lar, bu mücadelelerin sembol kadınlarıdır. Bu mücadele bugün de devam ediyor. İşte terörle mücadelenin uzun yıllardan beri yaşandığı bir ildeyiz. Buraya evladını asker, polis jandarma olarak gönderen annelerimiz var. Nitekim burada korucu olarak görev yapanların eşleri, anneleri, kardeşleri; bu mücadeleye ortak oldular, ortak olmaya devam ediyorlar. Mesele; vatan, bayrak, millet, toprak için bedel ödemekse o bedeli de kadınlarımız, erkekler kadar ödemiştir. Ödemeye de devam ediyor" diye konuştu.