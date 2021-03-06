Şırnak Valisi Pehlivan, kent sakinleri ve esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi - Son Dakika

Şırnak Valisi Pehlivan, kent sakinleri ve esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi

06.03.2021 14:19
Şırnak Valisi Pehlivan, kent sakinleri ve esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde vatandaşlara ve esnafa, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde vatandaşlara ve esnafa, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Vali Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İsmail Büyükbaş ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin son 3 haftadır Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler doğrultusunda en az vakanın görüldüğü il olduğunu, ilçelerle koordinasyon içerisinde güzel neticeler elde edildiğini, bunu devam ettirmeleri için sahada çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Düşük riskli iller arasında bulunmanın devamı için herkese sorumluluk düştüğünü belirten Pehlivan, kontrollü normalleşme süreci kapsamında belirtilen talimatlar gereği planlamalarını yaptıklarını bildirdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunda kararlar aldıklarını, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dünden itibaren 2 bin kişiyle sahada olduklarını kaydeden Pehlivan, bu çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Ziyaretlerde esnafa çağrıda bulunduklarını ve iş birliği için teşekkür ettiklerini anlatan Pehlivan, düşük riskli kategoride yer almalarının sürecin bittiği anlamı taşımadığını, eskisi gibi maske, mesafe ve temizlik hassasiyetini göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Pehlivan, hedeflerinin düşük seviyeyi korumak, hatta sıfırlamak için gayret göstermek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki bir yandan denetimlerimiz devam ederken diğer taraftan vatandaşlarımız bugüne kadar olduğu gibi iş birliği yapacaktır. Kurallara uyacaklardır. Biz de uymaları için rica ediyoruz. Kontrollü normalleşme sürecinde açılan işletmelerin yeniden kapanmaması için, kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. Süreci en iyi şekilde değerlendirmek için geriye dönüş olmasın istiyoruz, bunun gayreti içerisindeyiz. Takip edeceğiz."

Ali Hamza Pehlivan, Cumartesi, Şırnak, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan, kent sakinleri ve esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi - Son Dakika


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