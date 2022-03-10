Şırnak Valisi Pehlivan, marketlerde denetimlere katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Şırnak Valisi Pehlivan, marketlerde denetimlere katıldı Açıklaması

10.03.2022 17:53
Şırnak Valisi Pehlivan, marketlerde denetimlere katıldı Açıklaması

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimine katıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimine katıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince marketlerde sıvı yağların fiyatları ve stok durumu denetlendi.

Denetimlere katılan Vali Pehlivan da kent merkezi ve ilçelerde raf ve kasa fiyatı, stok kontrolleri ile fatura alım satım kontrollerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek için yapılan denetimlerin Valilik koordinasyonunda oluşturulan birimlerle yerine getirildiğini aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu vatan bizim, bu millet bizim. Biz hep beraber bir milletiz, bu coğrafyanın insanlarıyız. Fahiş fiyat uygulayanlara, stokçulara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu manada siz de bize yardımcı olacaksınız, bu yağları evlerine alıp götürenler, hepimizin akrabası, bu konuda sizi yanlışa düşürmek isteyenler olabilir, aman onlara fırsat vermeyin. Hepimiz bu vatanda doğduk, yaşıyoruz ve nimetlerinden faydalanıyoruz."

Raf ve kasa fiyatı, raf ve stok kontrolleri ile fatura kontrolünün yapıldığı denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadıklarını belirten Pehlivan, piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen fiyatlandırmalara, spekülatif uygulamalara, stokçuluğa rastlanması durumunda gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Şırnak Valisi Pehlivan, marketlerde denetimlere katıldı Açıklaması
Şırnak Valisi Pehlivan, marketlerde denetimlere katıldı Açıklaması
Şırnak Valisi Pehlivan, marketlerde denetimlere katıldı Açıklaması

YORUMLAR
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Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı

Ali Hamza Pehlivan, Ticaret, Zabıta, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan, marketlerde denetimlere katıldı Açıklaması - Son Dakika


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