Şırnak Valisi Pehlivan şehit çocuğunun düğün törenine katıldı
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2016 yılında şehit olan Güvenlik Korucusu Mustafa Yıldız'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın düğün merasimine katılarak mutlu gününde yanında oldu.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:36 Kaynak: İHA
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, 2016 yılında şehit olan Güvenlik Korucusu Mustafa Yıldız
'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın düğün merasimine katılarak mutlu gününde yanında oldu. Cizre
'ye bağlı Tepeönü Köyünde çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen düğün merasiminde Vali Pehlivan'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım
ve Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da eşlik etti. Vali Pehlivan, Leyla ve Mücahit çiftini kutlayarak ömür boyu mutluluklar dileğinde bulundu. - ŞIRNAK
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