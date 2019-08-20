Son Dakika Haberleri: Şırnak Valisi Pehlivan şehit çocuğunun düğün törenine katıldı
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Şırnak Valisi Pehlivan şehit çocuğunun düğün törenine katıldı

1 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2016 yılında şehit olan Güvenlik Korucusu Mustafa Yıldız'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın düğün merasimine katılarak mutlu gününde yanında oldu.

Şırnak Valisi Pehlivan şehit çocuğunun düğün törenine katıldı, System.String[]
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2016 yılında şehit olan Güvenlik Korucusu Mustafa Yıldız'ın oğlu Mücahit Yıldız'ın düğün merasimine katılarak mutlu gününde yanında oldu.

Cizre'ye bağlı Tepeönü Köyünde çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen düğün merasiminde Vali Pehlivan'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da eşlik etti. Vali Pehlivan, Leyla ve Mücahit çiftini kutlayarak ömür boyu mutluluklar dileğinde bulundu. - ŞIRNAK
Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:36 Kaynak: İHA
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