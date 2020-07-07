Şırnak Valisi Pehlivan, Silopi'yi ziyaret etti - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Silopi ilçesine yeni atanan Kaymakam Can Kazım Kuruca'yı ziyaret etti.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Pehlivan ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Pehlivan, Ramazan Bayramı sonrası Şırnak bölgesinde artış gösteren koronavirüs vakalarının inişe geçtiğini belirtti.

Normalleşme sürecini en iyi şekilde atlatmak için maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini kaydeden Pehlivan, Cudi Dağı'nda yol yapılacağını belirtti.

Görümlü Tabur Komutanlığını da ziyaret eden Pehlivan, askerlerle yemekte bir araya geldi.