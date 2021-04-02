Şırnak Valisi Pehlivan tedavisi tamamlanan kuşu doğaya bıraktı - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 20 gün önce arazide bitkin halde bulunan ve Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tedavi Merkezinde tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı.
Şırnak'ta 20 gün önce arazide bitkin halde bulunan puhu kuşu, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı. Tedavi süreci biten, kuş doğaya salınacak duruma geldi.
Vali Pehlivan, beraberinde Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay ile rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulundu.
Burada Kalay'dan tedavi sürecindeki hayvanlarla ilgili bilgi alan Pehlivan, tedavisi tamamlanan puhu kuşunu doğaya saldı.
Pehlivan, kuşu tekrar doğaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Vatandaşların doğada yaralı ve bitkin halde bulduğu hayvanların rehabilitasyon merkezine getirmeleri hususunda duyarlılık göstermelerini isteyen Pehlivan, yasa dışı avlanan kişilere yönelik gerekli cezai işlemlerin de uygulandığını belirtti.
Kaynak: AA
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