Şırnak Valisi Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı Açıklaması - Son Dakika

Şırnak Valisi Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı Açıklaması

6 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yeni yıla 23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Namazdağı üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçik ile girdi.

Şırnak Valisi Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı Açıklaması, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yeni yıla 23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Namazdağı üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçik ile girdi.

Vali Pehlivan, beraberinde Jandarma Komando Tugay Komutanı Alper Sır, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile önce Şırnak Devlet Hastanesi acil klinikliğinde yatan hastaları ziyaret etti.


Daha sonra Uludere, Cizre ve Siirt yolundaki güvenlik noktalarında görev yapan güvenlik kuvvetlerini ziyaret eden Pehlivan, polis ve askerlerin yeni yılını tebrik etti.


23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Namazdağı üs bölgesine de geçen Pehlivan, burada nöbet tutan Mehmetçik ile yeni yılı karşıladı.


Pehlivan, yeni yılı güvenlik güçlerini ziyaret ederek, geçirdiklerini belirterek, kentte görev yapan zabıta, polis, asker ve hastane çalışanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

"Allah'a çok şükür yurdumuzun her bölgesinde olduğu gibi Şırnak'ta da yeni yıla huzur ve güvenle giriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir yıl geçirmeleri için bütün güvenlik güçlerimiz görevinin başında." diyen Pehlivan, yeni yılın bütün vatandaşlara, ülkeye, bütün insanlığa huzur ve refah getirmesini diledi.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Pehlivan, yeni yıla 1980 rakımlı Namazdağı üs bölgesinde Mehmetçik ile girdiklerini aktardı.

Bakan Soylu da güvenlik güçlerinin gözlerini kırpmadan ülke üzerinde hesabı olanlara gerekli cevabı verdiklerini kaydetti.

Hamza Pehlivan, Piyade, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı
Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
07:41 Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı ? 2 - Son Dakika
07:40 Sivas'ta 'hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu - Son Dakika
07:34 Başkan Çerçioğlu, yeni yıla Aydınlılarla birlikte girdi - Son Dakika
07:28 Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,... - Son Dakika
07:16 Metroda çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 07:44:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak Valisi Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]