Şırnak-Van kara yolunun yapımına başlandı - Son Dakika

Şırnak-Van kara yolunun yapımına başlandı

13.02.2021 14:27
Şırnak-Van kara yolunun yapımına başlandı, System.String[]

Şırnak-Van kara yolunun 45 kilometrelik bölümünün yapımına, Şırnak-Uludere yolundaki ilk tünel girişiyle başlandı.

Şırnak- Van kara yolunun 45 kilometrelik bölümünün yapımına, Şırnak- Uludere yolundaki ilk tünel girişiyle başlandı.

Toplam 15 kilometrelik 12 tünelin bulunacağı yolu incelemek için şantiye alanına gelen AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyet, telefonla görüştükleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Milletvekili Birlik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hayal olan Şırnak-Van kara yolunun yapımına başlandığını, bundan mutluluk duyduklarını söyleldi.

Birlik, şu ifadeleri kullandı:

"Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari için çok önemli, bu bölgeye büyük katkı sağlayacak. Bu yol Azerbaycan ve İran'ı, Habur Sınır Kapısı'na bağlayacak. Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir geçen hafta kenti ziyaretinde bize bu yolu 2023'e kadar bitirme sözünü verdi. Van tarafından da çalışma var. Kısmet olursa 2023'un sonunda bu yolu kullanmaya başlayacağız. Bütün bölge için hayırlı uğurlu olsun."

Belediye Başkanı Yarka da yolun Karadeniz'i Irak'a, Habur Sınır Kapısı'nı İran'a bağlayacağını anlatarak, Şırnak'ta daha güzel projeler olacağını belirtti.

"Terör nedeniyle gecikti"

AK Parti İl Başkanı Erkan ise 350 kilometrelik Şırnak-Van yolunun 6-7 saatte katedildiğini, yapılacak yolla ise mesafenin 157 kilometreye ineceğini söyledi.

Yolun, kentin geleceği açısından önemini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Yıllar önce projelendirilmesine rağmen terör faaliyetleri nedeniyle biraz gecikti. Zaten terörün asıl istediği bu şehirlerin gelişmemesidir, yol ve ulaşım, hastane ve altyapının artmamasıdır. Bu zümrenin artık hayalleri suya düştü çünkü Şırnak halkının yıllardır beklediği Şırnak-Van yolunun yapımına başlandı. 2023'te bu yolun Şırnak etabı tamamlanmış olacak. Şırnak güzide bir şehir olacak inşallah. Ticari manada arzu edilen bir durumdu. Yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

AK Parti, Uludere, Şırnak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak-Van kara yolunun yapımına başlandı - Son Dakika


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