Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı'nda yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, bu operasyonla birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya çıktığı ve bölgedeki operasyonlar devam ettiği ifade edildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye- Ankara - ANKARA, -