Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı'nda yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı'nda yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, bu operasyonla birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya çıktığı ve bölgedeki operasyonlar devam ettiği ifade edildi.
DHA-Güvenlik - Türkiye- Ankara - ANKARA, -
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