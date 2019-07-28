Son Dakika Haberleri: Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 dakika önce

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı'nda yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma  Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı'nda yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, bu operasyonla birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya çıktığı ve bölgedeki operasyonlar devam ettiği ifade edildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye- Ankara - ANKARA, -


Şırnak, Cudi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
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