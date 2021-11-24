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Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 14:39
Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı, göreve yeni başlayan aday öğretmenler yemin etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programda, öğretmenlerin her gün hatırlanması gerektiğini, herkesin gönlünde müstesna bir yerleri olduğunu söyledi.

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının öğretmenlerin yanında ve destekçisi olduğunu ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kentte 81 vilayetten öğretmenlerimiz var. Devleti ve milletiyle bir bütünüz. Geçmişte bölgemizde ilimizde çeşitli sıkıntılar olmuş olabilir ama onlar geride kaldı. Şimdi eğitim, sosyal, tarım ve alt yapı hizmetiyle şehrimiz geleceğe emin adımlarla ilerliyor."

Vali Pehlivan, Uludere Hilal Şeyhan İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu Dijital Tayfa grubu ile "Uzun ince bir yoldayım" parçasını seslendirdi.

Etkinlikte, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve öğretmenler katıldı.

Batman

Batman'da İl Kültür Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, programda, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

"Öğretmenliği meslek olarak benimsemiş öğretmenlerimiz bilirler, öğretmenlik sadece öğretmenlere mahsus bir şey değil, hepimiz her ortamda bilgi aktarımının içindeyiz. Öğretmenlerimiz tabi bunu kendilerine bir meslek edinmişler ve bir hayat tarzı olarak yaşıyorlar." ifadelerini kullanan Şahin, öğretmenlerin bilgiyi, aklı ve sevgiyi harmanlaması gerektiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da öğretmenliğin her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleği olduğunu anlattı.

Program, Öğretmenler Marşının okunması ve emekli olan öğretmenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Öğretmenler Günü, 15 Temmuz, Batman, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika
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