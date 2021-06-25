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Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

25.06.2021 17:26

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamında Şırnak ve Batman'da çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamında Şırnak ve Batman'da çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ta İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, bu kapsamda Cumhuriyet ve Ömer Kabak meydanları ile Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda kurduğu stantlar ve çadırlarda vatandaşların aşılamalarını gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Tevfik Bayram, AA muhabirine, aşılarım daha önce hastane ve Aile Sağlık Merkezlerinde yapıldığını anımsattı.

Sağlık Bakanlığınca son aşı kampanyasında yaş sınırı 18'e indirilmesiyle aşıları halka daha ulaşabilir hale getirmek istediklerini dile getiren Bayram, "Kentin kalabalık yerlerinde aşı standartları ve aşı çadırlarını oluşturduk ve aşılama yapıyoruz. Şimdiye kadar il genelinde 100 bin kişi aşılandı. Açtığımız çadır ve stantlarda aşılama oranın yükseldiğini gördük. Hem buralarda hem de köylerde, cami önlerinde ve muhtarlıklarda aşılamayı yapıyoruz." dedi.

Aşı olan vatandaşlardan Yakup Sakın da herkesi aşı yapmaya davet ettiğini belirterek, "Salgını ancak aşı olarak bitiririz. Vatandaşların aşı konusunda şüpheleri olmasın bende aşı oldum ve aşı olmayanlara tavsiyem aşı olma yönündedir." diye konuştu.

Batman

Batman'da da tekstil firmalarında çalışalar mobil ekiplerce aşılanıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, gazetecilere, bütün sağlık tesisleri, aile sağlık merkezleri ve hastanelerde aşılama programlarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Ayrıca mobil ekiplerin de sahada aşılama yaptığını aktaran Pamukçu, şöyle konuştu:

"Batman'da İş Kur Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde bizler de şu anda bir tekstil firmasında bulunmaktayız. Başta işyeri sahibi olmak üzere tüm çalışanlarımızı bu süreçte aşılamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu anlamda çok ciddi bir desteği ve ilgisi var."

Batman'da şuana kadar 105 bin kişiye aşı yapıldığını ifade eden Pamukçu, 15 Temmuz'a kadar hedeflerinin kent nüfusun yüzde 70'ini aşılamak olduğunu belirtti.

Tekstil çalışanı Fırat Şengül da çalıştığından dolayı aşı olmaya fırsat bulamadığını ancak mobil ekipler sayesinde bu imkana kavuştuğu vurguladı.

Abdullah Damlayıcı da herkese aşı olması tavsiyesinde bulunarak "Mobil ekipler sayesinde aşı oldum. İş yoğunluğundan dolayı hastaneye gidemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Batman, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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