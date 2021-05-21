Şırnak ve Batman'da askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak ve Batman'da maket uçakla saldırı girişimininde bulunulduğunu bildirdi. Saldırının düzenlendiği tesislerde hasar ya da zaiyat meydana gelmediğ iifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Alınan tedbirlerle saldırıda zaiyat meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, "Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir." denildi.