Son dakika... Sason'da 3 hasta kardan kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Batman'ın Sason ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köylerdeki 4 hasta ekiplerin yol açma çalışmalarının ardından ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Dağaltı köyünde yaşayan 54 yaşındaki Kerem Aşan rahatsızlanınca, yakınlarının ihbarı üzerine köye ambulans yönlendirildi.

Ambulans yolu kardan kapanan köye ulaşamayınca İl Özel İdaresinden destek istendi.

Bölgeye gelen ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol açıldıktan sonra köye ulaşan sağlık ekipleri Aşan'ı evde yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürdü.

Sason'da 3 hasta köy yolları ulaşıma açılarak hastaneye ulaştırıldı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy köyündeki 2 hastayı almaya giden ambulans yolda kar nedeniyle ilerleyemeyince durum Özel İdare ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yolu açmasının ardından hastalar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kar yağışının devam ettiği Yürekli köyünde bulunan hipertansiyon hastası Azize Bulgan da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köyden alınarak Sason Devlet Hastanesine ulaştırıldı.