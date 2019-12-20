Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Son Dakika

Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Bu kapsamda, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu"na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 84 operasyonel tim, 1260 personel katılıyor.

Aynı amaçla Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"nda ise jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 48 operasyonel tim, 730 personel görev alıyor.

Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı

Hakkari, Şırnak, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:51 Kaynak: AA
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