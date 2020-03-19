Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu - Son Dakika

Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'de teslim olduğunu bildirdi.

Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 1 PKK/ YPG'li teröristin de Nusaybin'de teslim olduğunu bildirdi.

Milii Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiğini, son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG2li teröristin de Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Nusaybin, Silopi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:30 Kaynak: İHA

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