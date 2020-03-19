Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 1 PKK/ YPG'li teröristin de Nusaybin'de teslim olduğunu bildirdi.

Milii Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiğini, son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG2li teröristin de Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

(Mehmet Kalay/İHA)