Şırnak ve Siirt'te 32 Köyle Ulaşım Sağlanamıyor

ŞIRNAK/ Şırnak ve Siirt'te 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK/ Şırnak ve Siirt'te 32 köy yolu ulaşıma kapandı.



Şırnak'ta akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 1, ilçelerden Beytüşşebap'ta 4, Uludere'de 2 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerince kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.



Siirt'te de kar nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.



Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.



Pervari'de 12, Şirvan'da ise 13 köy yolunun ulaşıma açılması için Karayolları 94. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meteoroloji Şiddetli Kar Yağışı Uyarısında Bulundu

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu