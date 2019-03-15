Şırnak ve Siirt'te Terör Operasyonu: 7 Gözaltı
2 saat önce
ŞIRNAK ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK ve Siirt
'te düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK
'ya finans sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Beytüşşebap
Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri değerlendirilen 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine güvenlik güçleri Şırnak
'ta 6, Siirt'te ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:28 Kaynak: DHA
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