Son Dakika Haberleri: Şırnak ve Siirt'te Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak ve Siirt'te Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

2 saat önce

ŞIRNAK ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak ve Siirt'te Terör Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
ŞIRNAK ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri değerlendirilen 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine güvenlik güçleri Şırnak'ta 6, Siirt'te ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:28 Kaynak: DHA

Siirt, Şırnak, Güncel
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