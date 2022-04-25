Toz taşınımı etkili oluyor - Son Dakika
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Toz taşınımı etkili oluyor

25.04.2022 13:37

Şırnak ve Siirt'te devam eden Suriye kaynaklı toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi.

Şırnak ve Siirt'te devam eden Suriye kaynaklı toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah başlayan ve öğle saatlerinde artan, kent merkezinin yanı sıra Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde de etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Cudi ve Gabar dağları toz taşınımı nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi.

Evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Siirt

Siirt'te de toz taşınımı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin düştüğü kentte Ankara-Siirt seferini yapan uçak Batman Havalimanı'na indi.

Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Toz taşınımı etkili oluyor
Toz taşınımı etkili oluyor
Toz taşınımı etkili oluyor
Toz taşınımı etkili oluyor

YORUMLAR
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Toz taşınımı etkili oluyor (2) Toz taşınımı etkili oluyor (2) Hatay'da toz taşınımı etkili oldu, görüş mesafesi düştü Hatay'da toz taşınımı etkili oldu, görüş mesafesi düştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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