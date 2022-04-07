Toz taşınımı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Toz taşınımı etkisini sürdürüyor

07.04.2022 12:44

Şırnak ve Siirt'te dünden bu yana Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisi devam ediyor.

Şırnak ve Siirt'te dünden bu yana Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisi devam ediyor.

Şırnak'ta dünden bu yana görülen Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis bulutunu andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi.

Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı, araç yıkama istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Siirt'te de dün akşam itibarıyla etkisini sürdüren toz taşınımı dolayısıyla kenti toz bulutları sardı.

Evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.

Oto yıkama servislerinde yoğunluk oluştuğu görüldü.

Toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Toz taşınımı etkisini sürdürüyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toz taşınımı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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