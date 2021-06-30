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Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak - Son Dakika

Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak

30.06.2021 14:49

Huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla yapımına başlanan "Şırnak-Van Yolu Tünel Projesi"nin tamamlanması konforlu ve güvenli yolculuk yapmanın yanında ekonomi ve turizmin gelişmesine de katkı sağlaması ön görülüyor. Şırnak Valisi Ali Haza Pehlivan, "Projenin tamamlamasıyla Şırnak-Van yolunda 160 kilometre kısalma gerçekleşecek ve mesafe 190 kilometreye düşecek" dedi.

Bölge illeri arasındaki ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynayacak proje kapsamındaki çalışmalar hızla sürüyor. Terör örgütü PKK'nın yıllarca engellemeye çalıştığı yol inşaatı, terörle etkili mücadele sonucu hızlandı. Güzergahta yer alan sarp dağlarda toplam uzunluğu 15 kilometre olan 12 tünel açılacak. Proje kapsamında yolun girişi olan ilk tünelin yapımı Şırnak-Uludere yolunda devam ediyor. Altyapısı tamamlanan tünel 2 bin 845 metre uzunluğunda olacak. Projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak

350 KM'LİK YOL 190 KM'YE DÜŞECEK

Şırnak Valisi Ali Haza Pehlivan, Şırnak-Van kara yolunun kent ve bölge açısından çok önemli olduğunu söyledi. Yapılacak 12 tünelin 9'unun Şırnak, 3'ünün de Siirt sınırları içerisinde yer alacağını bildiren Pehlivan, "Projenin tamamlamasıyla Şırnak-Van yolunda 160 kilometre kısalma gerçekleşecek ve mesafe 190 kilometreye düşecek. Konfor ve ekonomik açısından daha az masraflı bir seyahat olacaktır." diye konuştu.

Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak

YOL BOYUNCA GÜVENLİK KULELERİ OLACAK

Projenin aynı zamanda bir güvenlik projesi olduğunu aktaran Pehlivan, yolun Bestler Dereler bölgesinde yıllarca terör örgütünün eylemlerini gerçekleştirdiği ve mağaralarda sığınmaya çalıştığı bir noktadan geçeceğini belirtti. Yolun aynı zamanda terör örgütünün hareket alanını da kısıtlayacağına dikkati çeken Pehlivan şöyle konuştu:

"Bestler Dereler gibi 40 yıldır terörle anılan ve hayvancılığa da uygun bir alanı yeniden vatandaşlarımıza kazandıracağız. Hem vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde hayvancılık ve yayla faaliyetlerini gerçekleştirebilecek hem de Van yolu daha konforlu hale gelecek."

Yolun güvenliğinin sağlanması anlamında da güvenli kule çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pehlivan, proje sayesinde birkaç yıl içerisinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde Van'a ulaşacağını bildirdi.

Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak

ULUSLARARASI BİR NİTELİK TAŞIYOR

Yolun uluslararası bir nitelik de taşıdığını ifade eden Pehlivan şunları kaydetti:

"Kuzey-Güney aksı dediğimiz Kuzey Anadolu'yu, Doğu Anadolu'ya ve Güney Doğu Anadolu'ya bağlayan hattın tamamlayıcı bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu iller, bölgeler ve ülkeler arası ticaretin gelişmesine katkı sunacaktır. Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı, Şırnak sınırı içerisinde ve yıllık ortalama 10 milyar dolar ticaret hacmi var. Habur Sınır Kapısı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'ya bağlanacak, İran ve Irak arasında güvenli bir hat olacak."

Böylesi büyük ölçekli projelerin Şırnak'ta hayata geçirilmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Pehlivan, "Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Projenin hayata geçmesinde himayeleri ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve Karayolları Genel Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak

"BİR BAKIMA IRAK'I KARADENİZ'E BAĞLYACAK"

Vatandaşlardan Şenol Uysal da yolun kentin gelişimi için çok önemli olduğunu, projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını anlattı. Yolun ticari ve kültürel anlamda kente değer katacağını belirten Uysal, projeye ilişkin gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini dile getirdi. D-300 kara yolunda 6 saatte Van'a ulaştıklarına dikkati çeken Uysal, yolun kısalmasının kente ekonomik katkısının olacağını söyledi.

Esnaf Veysi Yetik ise yolun tekrar yapımına başlamasının vatandaşları umutlandırdığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu yol bir bakıma Irak'ı Karadeniz'e bağlayacak. Şırnak geçmişte çok sıkıntılar yaşadı. Bu yatırımların olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu yol ticaret anlamında bize büyük getiriler sağlayacaktır. Şırnak geleceği parlak bir memleket olacak. Bu yatırımlara sebep olanlardan Allah razı olsun."

Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak

Türkiye, Şırnak, Terör, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak - Son Dakika Ekonomi


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