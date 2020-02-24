Şırnak yahya intihar etti, aşiret başlık parasını kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak yahya intihar etti, aşiret başlık parasını kaldırdı - Son Dakika

Şırnak yahya intihar etti, aşiret başlık parasını kaldırdı

8 saat önce

Yahya intihar etti, aşiret başlık parasını kaldırdıŞIRNAK'ta, sevdiği kız ile evlenebilmesi için başlık parası olarak 100 bin lira ve yüklü miktarda altın istenilen Yahya B.'nin (22), intihar etmesinin ardından Batuyan Aşireti, yüz yıllardır süren başlık parası geleneğini sonlandırdı.

Yahya intihar etti, aşiret başlık parasını kaldırdı

ŞIRNAK'ta, sevdiği kız ile evlenebilmesi için başlık parası olarak 100 bin lira ve yüklü miktarda altın istenilen Yahya B.'nin (22), intihar etmesinin ardından Batuyan Aşireti, yüz yıllardır süren başlık parası geleneğini sonlandırdı. Aşiret, bundan sonraki düğünlerde damat tarafının geline sadece 2 altın bilezik, 75 santimetre altın zincir, 1 altın küpe ve 2 altın yüzük takmasını kararlaştırdı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, başlık parası geleneğini kaldıran aşiretlere, Batuyan Aşireti de katıldı. Kararın alınmasına ise sevdiği kızla evlenebilmesi için 100 bin lira ile yüklü miktarda altın istenilen Yahya B.'nin 2 ay önce intihar etmesi neden oldu. Acı olayın ardından aşiretin ileri gelenleri toplanarak, başlık parasının kaldırılması kararı aldı. Toplantıda, daha önce en az 100 bin lira olan başlık parası kaldırılırken, düğünde damat tarafının geline sadece 2 altın bilezik, 75 santimetre altın zincir, 1 altın küpe ve 2 altın yüzük alması kararlaştırıldı.

YAHYA'NIN İNTİHARI BAŞLIK PARASINI KALDIRDI

Kumçatı beldesinde bir araya gelen Batuyan Aşireti ileri gelenleri kararın tüm mensupları için geçerliği olduğunu bildirdi. Kumçatı Belde Belediye Başkanı AK Parti'li Nimet Demir, aldıkları kararda intihar eden Yahya B.'nin etkili olduğunu ifade ederek, "Bir gencimiz altınlar yüzünden intihar etti. Belediye başkanı olarak muhtarlarımız, imamlarımızı ve kanaat önderlerimizle toplandık. Başlık parasının kaldırılmasına karar verdik. Bu karar tüm Batuyan aşireti için geçerlidir" dedi.

BAŞLIK PARASININ KALDIRILMASI EN ÇOK GENÇLERİ SEVİNDİRDİ

Atatürk Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir de yüz yıllarıdır sürdürülen başlık parası geleneğinin kaldırılmasının belde halkını sevindirdiğini söyledi.

Belde sakinlerinden Ali Cengiz de kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gençlerin evlenmesi çok masraflıydı. Sadece tatlılık dediğimiz geleneğin masrafı 30 bin liraydı. Bunu kaldırdılar. Buna vesile olanlara teşekkür ederiz" dedi.

Şırnak yahya intihar etti, aşiret başlık parasını kaldırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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