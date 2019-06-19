ŞIRNAK YOLA TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ
28 dakika önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin kullandığı yol güzergahında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup, imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:41 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde, güvenlik güçlerinin kullandığı yol güzergahında PKK
'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup, imha edildi. Silopi ilçesindeki Başak Köyü yolu üzerinde kablo bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Drone destekli yapılan incelemede yola tuzaklanan, telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, imha edildi.
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