Şırnaklı 14 yaşındaki Zeliha Aksak, tekerlekli sandalye teniste uluslararası turnuvalarda boy gösteriyor

Şırnak'ta yaşayan 14 yaşındaki bedensel engelli Zeliha Aksak, bir yıl önce başladığı tekerlekli sandalye teniste üç önemli turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeliha Aksak'ın hayatı, okuluna gelen Şırnak Tenis Spor Kulübü Antrenörü Hüseyin Buğa sayesinde değişti.

Okul müdürü İsmail Zeyrek'in de teşvikiyle tekerlekli sandalye tenise başlayan Zeliha, antrenmanlar için okulun yurduna yerleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesiyle köyüne dönen Zeliha, çok sevdiği tenisten uzak kalmamak için elinden geleni yaptı.

Yoğun çalışmalarının ardından Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen, uluslararası turnuvalar olan "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvalarına davet edilen Zeliha Aksak, Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdi.

Otostopla antrenmanlara gidiyor

Zeliha Aksak, AA muhabirine, antrenmanlardan geri kalmamak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Hep azimle çalıştığını aktaran Zeliha, "Salgın başlayınca bazen otostopla köyden merkeze gidip gelerek antrenmanlara devam ettim. Uluslararası turnuvalara katılacağımı hiç düşünmemiştim. Tenis oynamak da hiç aklımda yoktu. Herkese tavsiye ederim. Evde oturmaktansa gelip spor yapmalılar." diye konuştu.

Ailesinin hep arkasında durarak kendisine destek verdiğini belirten Zeliha Aksak, hedefinin ilerleyen yıllarda paralimpik oyunlarına katılmak olduğunu kaydetti.

Vali ve Belediye Başkanı'ndan büyük destek

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Antrenörü olarak ilk turnuvasına katılan Hüseyin Buğa, Şırnak'ta bu sporu ilk başlattığında sporcu sandalyelerinin dahi olmadığını ifade etti.

Hem Şırnak Valisi hem de Belediye Başkanı'nın kendilerine destek vermesi sayesinde uluslararası turnuvalarda boy göstermeye başladıklarını anlatan Buğa, şunları söyledi:

"Valimiz sayesinde Şırnak'ta iki açık, iki kapalı kortumuz var. Belediye başkanımızın desteğiyle şu anda iyi günler geçiriyoruz. İnşallah bunun da devamı olur. 13 bedensel engelli öğrencim var. İlk başlarda sporcularımızı evden alıp, antrenman sonrasında eve bırakıyordum. Sporcum Zeliha, halen köyden antrenmanlara gidip gelmeye devam ediyor. Bazen zorluklar yaşasa bile bırakmıyor, mücadeleden vazgeçmiyor. Bu sayede şu anda uluslararası turnuvalarda boy gösteriyor."