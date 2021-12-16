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Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor - Son Dakika

Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor

16.12.2021 10:47
Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor

2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda 4 yıldır tek başına yaşayan Abdulmenav Aslan, 2 at, 1 köpek ve 25 koyunuyla yaşamını idame ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin yaylası dört yıldır 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan'ı ağırlıyor. Aslan; 4 yıldır tek başına 2 ati 1 köpeği ve 25 koyunuyla eksi 30 derecede Faraşin Yaylası'nda hayatını sürdürüyor.

Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor

Telefon ve televizyondan uzak yaşam sürdüren Aslan, vaktini Yeşilöz deresinde balık tutarak geçiriyor.

"ŞEHİR HAYATINDA BUNALIYORUM"

Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor

Kürtçe konuşan Aslan, 4 yıldır yaylada tek başına yaşadığını söyledi. Ömrünün bu yaylada geçtiğini ifade eden Aslan, beslenme şekli nedeniyle hiç hastalanmadığına da vurgu yapan Aslan, "Kuraklık nedeniyle bu sene fazla yem ve saman toplayamadık, topladığımız yemler de çürüdü. Bu dağ başında tek başıma kalıyorum. Doğal beslendiğim için bugüne kadar hiç hastalanmadım. Bazı hayvanlarım var, onlarla beraber kaldığım için çok mutluyum. Buradan da aileme selam gönderiyorum." dedi.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşın taleplerine destek çıkacaklarını kaydetti

Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor

Beytüşşebap, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor - Son Dakika
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