Şırnaklı aile, dağa kaçırılan çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor - Son Dakika

Şırnaklı aile, dağa kaçırılan çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor

03.04.2021 11:09
Şırnaklı aile, dağa kaçırılan çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor, System.String[]

Şırnak'ta annelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek veren Aslan ailesi, evlatları Doğan'a kavuşacakları günü bekliyor.

Şırnak'ta annelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek veren Aslan ailesi, evlatları Doğan'a kavuşacakları günü bekliyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 6 yıl önce 14 yaşındayken teröristlerce dağa kaçırılan Doğan Aslan'ın annesi Hamdiye ve babası Emin Aslan, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine 16 Ocak 2020'de katıldı.

Eylemlerini 10 Eylül 2020'den itibaren her hafta perşembe günleri Şırnak'ta sürdüren aile, evlerinde evlatlarının fotoğraflarıyla teselli bulurken, oğullarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor.

Anne Aslan, AA muhabirine, 6 yıl önce oğlunun 14 yaşında zorla dağa kaçırıldığını, o günden bu yana evladının yolunu gözlediğini söyledi.

Evladını 6 yıldır aradığını, her an gelecekmiş gibi yolunu gözlediğini aktaran Aslan, "Bu nasıl bir anlayış ki küçük yaşta çocukları annelerinin bedeninden koparıp götürüyorlar, hangi vicdana sığar? Bu yaş onların okul okuma yaşları. Eğer bir yere silah altına alınacaksa bu da 20 yaşında asker olmakla olur." dedi.

Evladının hasretinden birçok hastalığa yakalandığını anlatan Aslan, onu çok özlediğini ve ona kavuşma ümidinin her gün arttığını dile getirdi.

Oğlunun HDP eliyle PKK'ya götürüldüğünü, zorluklarla büyüttüğü evladını ailesinden koparıldığını kaydeden Aslan, evladına kavuşma umudunu her zaman koruduğunu anlattı.

Aslan, şöyle devam etti:

"Hani hep diyorlar ya insan hakları, nerede kaldı sizin insan haklarınız? Bu yaptığınız hangi insan haklarının maddesinde yer alıyor? Doğan bir gün çıkıp gelecek, onu bekliyorum. Diğer çocuklarıma hitap ederken 'Doğan' diye sesleniyorum. İsmi hep dilimde, aklımda, gözümün önünde. 8 çocuk annesiyim Doğan'ın bendeki yeri ayrıydı. Hep rüyalarıma giriyor, bir gün kavuşacağımız günün hasretiyle uyanıyorum. İnşallah bir gün kavuşacağız."

"Oğlum kaç, kurtul"

Baba Aslan da oğlunun 11 Eylül 2015'te HDP eliyle zorla kaçırıldığını, çok araştırmasına rağmen herhangi bir iz bulamadığını belirtti.

HDP'lilerin çocuklarını mühendis, doktor, öğretmen yapmak için en iyi okullarda okuttuğunu, yoksul ailelerin çocuklarını da zorla terör örgütüne verdiğini aktaran Aslan, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızdan ne istiyorlar? Oğlum kalem tutacağı yerde eline silah vermişler. Bunların vicdanı yok. Onların sistemi bu zaten. Allah hakkımızı bırakmasın. Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yavrum, oradan kaç, kurtul, seni çok özledik. Diyarbakır'da bir ailenin evladına kavuştuğunu gördüğümüzde çocuğumuz gelmiş gibi seviniyoruz, bu da umutlarımızı artırıyor. Dilerim Allah'tan en yakın zamanda bir müjdeli haber alırız. Devlet zaten gereğini yapıyor."

Doğan'ın kız kardeşi İdil Veysel Karani Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Leyla Aslan ise 5 yaşındayken ağabeyinin kaçırıldığını belirterek, aile olarak ağabeyinin yolunu gözlediklerini anlattı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şırnak, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnaklı aile, dağa kaçırılan çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık "Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor
Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi         
12:00
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak         
11:32
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu         
10:40
Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı         
10:03
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi         
09:33
Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı         
08:21
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı         
07:23
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 12:20:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnaklı aile, dağa kaçırılan çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei