Şırnaklı aile, dağa kaçırılan çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor - Son Dakika

Şırnak'ta annelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek veren Aslan ailesi, evlatları Doğan'a kavuşacakları günü bekliyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 6 yıl önce 14 yaşındayken teröristlerce dağa kaçırılan Doğan Aslan'ın annesi Hamdiye ve babası Emin Aslan, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine 16 Ocak 2020'de katıldı.

Eylemlerini 10 Eylül 2020'den itibaren her hafta perşembe günleri Şırnak'ta sürdüren aile, evlerinde evlatlarının fotoğraflarıyla teselli bulurken, oğullarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor.

Anne Aslan, AA muhabirine, 6 yıl önce oğlunun 14 yaşında zorla dağa kaçırıldığını, o günden bu yana evladının yolunu gözlediğini söyledi.

Evladını 6 yıldır aradığını, her an gelecekmiş gibi yolunu gözlediğini aktaran Aslan, "Bu nasıl bir anlayış ki küçük yaşta çocukları annelerinin bedeninden koparıp götürüyorlar, hangi vicdana sığar? Bu yaş onların okul okuma yaşları. Eğer bir yere silah altına alınacaksa bu da 20 yaşında asker olmakla olur." dedi.

Evladının hasretinden birçok hastalığa yakalandığını anlatan Aslan, onu çok özlediğini ve ona kavuşma ümidinin her gün arttığını dile getirdi.

Oğlunun HDP eliyle PKK'ya götürüldüğünü, zorluklarla büyüttüğü evladını ailesinden koparıldığını kaydeden Aslan, evladına kavuşma umudunu her zaman koruduğunu anlattı.

Aslan, şöyle devam etti:

"Hani hep diyorlar ya insan hakları, nerede kaldı sizin insan haklarınız? Bu yaptığınız hangi insan haklarının maddesinde yer alıyor? Doğan bir gün çıkıp gelecek, onu bekliyorum. Diğer çocuklarıma hitap ederken 'Doğan' diye sesleniyorum. İsmi hep dilimde, aklımda, gözümün önünde. 8 çocuk annesiyim Doğan'ın bendeki yeri ayrıydı. Hep rüyalarıma giriyor, bir gün kavuşacağımız günün hasretiyle uyanıyorum. İnşallah bir gün kavuşacağız."

"Oğlum kaç, kurtul"

Baba Aslan da oğlunun 11 Eylül 2015'te HDP eliyle zorla kaçırıldığını, çok araştırmasına rağmen herhangi bir iz bulamadığını belirtti.

HDP'lilerin çocuklarını mühendis, doktor, öğretmen yapmak için en iyi okullarda okuttuğunu, yoksul ailelerin çocuklarını da zorla terör örgütüne verdiğini aktaran Aslan, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızdan ne istiyorlar? Oğlum kalem tutacağı yerde eline silah vermişler. Bunların vicdanı yok. Onların sistemi bu zaten. Allah hakkımızı bırakmasın. Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yavrum, oradan kaç, kurtul, seni çok özledik. Diyarbakır'da bir ailenin evladına kavuştuğunu gördüğümüzde çocuğumuz gelmiş gibi seviniyoruz, bu da umutlarımızı artırıyor. Dilerim Allah'tan en yakın zamanda bir müjdeli haber alırız. Devlet zaten gereğini yapıyor."

Doğan'ın kız kardeşi İdil Veysel Karani Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Leyla Aslan ise 5 yaşındayken ağabeyinin kaçırıldığını belirterek, aile olarak ağabeyinin yolunu gözlediklerini anlattı.